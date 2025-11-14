ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
1.6 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು: ಎಸ್‌ಇಎ

2024–25ರ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು: ಎಸ್‌ಇಎ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:59 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:59 IST
