<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ್ರೇರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಹೀಂದ್ರ ಸಮೂಹವು ಸಿ–390 ಮಿಲೆನಿಯಂ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷಾ (ಎಂಆರ್ಒ) ಘಟಕವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಎಂಆರ್ಒ ಘಟಕ ಎಂಬ್ರೇರ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರ ಸಮೂಹದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಉದ್ದೇಶಿತ ಘಟಕವು ವಿಮಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಪಾಸಣೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂಬ್ರೇರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯಪಡೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ (ಎಂಟಿಎ) ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>