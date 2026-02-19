ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ | ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಜಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:24 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaWomen cricketAustralia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT