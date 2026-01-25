ಏಷ್ಯಾದ ಸಿಗರೇಟು ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೀಗ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಕೇಂದ್ರ

<p><strong>ಭಾಗಲ್ಪುರ:</strong> ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟು ತಯಾರಾದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಮುಂಗೇರ್, ಇಂದು ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸಿಗರೇಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗೇರ್ ಪ್ರದೇಶವು ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರು, ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಆರ್ಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸಗಢದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಖಾಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಪ್ಯಾಕ್, ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 4 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಮತ್ತು ₹85 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟು ವ್ಯಾಪಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ವರಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟಿನ ಹಾವಳಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮುಂಗೇರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಖಾಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ₹1ರಿಂದ ₹1.5 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಗರೇಟು ಮಾರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ₹7.5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ₹3.7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>