<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹5,189 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೋಫ್ಲರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2023–24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹4,248 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹82,787 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹70,541 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ₹88,121 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>