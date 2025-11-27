ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹640 ಇಳಿಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹5,100 ಹೆಚ್ಚಳ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:49 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Gold rateSilver Price

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT