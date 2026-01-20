ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

Gold Price | 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹5,100 ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ KGಗೆ ₹20,400 ಏರಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 13:40 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 13:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Gold PriceSilver Price

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT