ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಗೂಗಲ್‌ ಕೇಬಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಎ.ಐ. (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳ 1.1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎ.ಐ. ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲವು ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಎ.ಐ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಪಿಚೈ ಅವರು 'ಎ.ಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ಎ.ಐ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಗಿಗಾವಾಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎ.ಐ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಂದಾಜು ₹1.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎ.ಐ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಪಿಚೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, 800 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 18 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು 'ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್' ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">'ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಬದುಕನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ 'ಗೂಗಲ್ ಎಐ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಿಚೈ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>