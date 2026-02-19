ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌ ಟೂರ್ನಿ | ಪಂಕಜ್ ಅದ್ವಾನಿಗೆ ಕಿರೀಟ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಪಂಕಜ್ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಲಿಬೆರ್ವಿನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6–3ರಿಂದ ಕಮಲ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು 1–4ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 5–4ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಷ್ಟೇ ರೋಚಕವಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಅವರು 5–4ರಿಂದ ಸೌರವ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>