ಬಾಂಡ್‌ ಹಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ₹6.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಮಾರ್ಚ್) ₹6.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಂಡ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ಮೊತ್ತದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>2025–26ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹14.82 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ₹8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ₹7.95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ₹6.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹14.72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>