T20 World Cup| ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆಟವಾಡಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸಲಹೆ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಪಿಚ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್–8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 76 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಭಾರಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇವಿಸ್ 97 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆ ಶೈಲಿಯ ಆಟವನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪಿಚ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಂತಹ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 55 ರಿಂದ 60 ರನ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>