5 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ರಫ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ: 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗೋಧಿ ರಫ್ತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಫ್ತು ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆಗೆದಿದೆ.</p>.<p>'ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ವರೆಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ) ಜನವರಿ 16ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ರಫ್ತುದಾರರು ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>