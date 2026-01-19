<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಮಾಂಟ್ಫೋರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯ ವೆಂಕಟನಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಲ್ಲಾದಿ (ರೇಟಿಂಗ್: 1834) ಎಂಟು ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ ಎಂಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಯುನೈಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂ ಹೊರೈಝನ್ ಗುರುಕುಲದ ಆರ್ಣವ್ ಮಂಚೆ (1856) ಒಟ್ಟು 7 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದುಶೀತಲಾ ಎನ್. (ರೇಟಿಂಗ್: 1679) ಆರು ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ ಐದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ಕೃಪಾ ಎಸ್.ಉಕ್ಕಲಿ (1861) ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಳು ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಿಹಾನ್ಶಿ ಮುನಾಗಲ (5/5) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ (4/5) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಳು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರ್.ಭಟ್ (7/7) ಅಜೇಯ ಸಾಧನೆಯೊಡನೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಷ್ಣು ಸೂರ್ಯ ಸಿ. (6/7) ಎರಡನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದನು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>