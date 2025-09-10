GST Reduction: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಹೀರೊ ಮೋಟೊಕಾರ್ಪ್, ಯಮಹಾ, ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೋಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 350 ಸಿ.ಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹22 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೀರೊ ಮೋಟೊಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹15,743ರವರೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಷೋರೂಮ್ ದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಯಮಹಾ ಮೋಟರ್ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ₹17,581ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹3.27 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ಟಿಗ್ವಾನ್ ಆರ್–ಲೈನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹3,26,900 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ಟಿಗ್ವಾನ್ ₹68,400 ಮತ್ತು ಸೆಡಾನ್ ವರ್ಟೂಸ್ ₹66,900 ವರೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಕೋಡಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹3.3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ₹3,28,267, ಕೈಲಾಕ್ ₹1,19,295, ಕುಶಾಕ್ ₹65,828 ಮತ್ತು ಸೆಡಾನ್ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ದರ ₹63,207 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>