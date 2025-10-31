<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತೆರಿಗೆ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್(ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನವೆಂಬರ್ ತೆರಿಗೆ ಅವಧಿಯಿಂದಲೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>2022 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಆರ್–1 ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಆರ್–3ಬಿಯ ಮಾಸಿಕ ಹಾಗೂ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅವಕಾವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>