ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ: ಕೆಫ್ಲೆರ್‌

45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ...
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
Indiacrude oilOil IndustryOil importIran–Israel war

