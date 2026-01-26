ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ: ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಭಾಗೀದಾರಿಕೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಇರುವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಇ.ಯು) ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು (ಎಫ್ಟಿಎ) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಕಾರುಗಳು, ವೈನ್ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಟಿಎ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇ.ಯು ಪ್ರಮುಖರು ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ತನ್ನ ಜವಳಿ, ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹರಳು, ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ಟಿಎಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಎಫ್ಟಿಎ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿವೆ.</p>.<p>ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಾಹನಗಳು, ವೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ವೈನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೈನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದ (ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ‘ಇ.ಯು ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<h2>ಈಗ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ:</h2><h2></h2><p> ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 3.8ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಲಯಗಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.</p> .<p>ಈಗ ಭಾರತವು ಯುರೋಪಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 9.3ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು (ಶೇ 35.5ರಷ್ಟು), ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (ಶೇ 10.4ರಷ್ಟು), ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳಿಗೆ (ಶೇ 9.9ರಷ್ಟು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಮದ್ಯದ ಪೇಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 100ರಿಂದ ಶೇ 125ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>. <p>ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನಲ್ಲಿನ ದನದ ಮಾಂಸ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಒಡ್ಡಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಜತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರವೂ ಎದ್ದಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>