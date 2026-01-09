ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 6.6ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ</strong> : ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 6.6ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇ 2.7ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕವು ರಫ್ತು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಶೇ 7.4ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ 6.6ಕ್ಕೆ ಮಂದಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೂ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದರೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುಗಳು ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸದೃಢ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಸುಂಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸದೃಢವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇ 2.8ರಷ್ಟಿರುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ 2.7 ಮತ್ತು 2027ರಲ್ಲಿ ಶೇ 2.9ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು. ಇದು 2010ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 3.2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>