ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ₹ 5 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ

<p>2024–25 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವಿಳಂಬಿತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಗಡುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.₹ 5 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ಗುಡುವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p>.ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಟಿಆರ್ ವಿನಾಯಿತಿ.<p>ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 234 ಎಫ್ ನಡಿ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><h2>ವಿಳಂಬಿತ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ದಂಡ</h2><p>ವಿಳಂಬಿತ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ತಸ್ತಾವ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 234ಎಫ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹಣೆಗೆ 2024–25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಆಗಿತ್ತು. ವಿಳಂಬಿತ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ₹ 1000 ಅಥವಾ ₹ 5,000 ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.</p><p>ಗಡುವು ಮೀರಿದ ಬಳಿಕ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಒಳಗಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ₹ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ₹ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ₹ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ₹ 1 ಸಾವಿರ ದಂಡ.</p>.ಐಟಿಆರ್ ಗಡುವು ಡಿ.31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ. <h2>ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು</h2><p>ನೀಡಿದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ನೀವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಕಾರವೂ ಹೌದು. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಹಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ.</p><ul><li><p><strong>ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ:</strong> ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ವಾಹನ, ಗೃಹ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ:</strong> ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p><strong>ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ:</strong> ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲ ಹಾಗೂ ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ.</p></li><li><p><strong>ತ್ವರಿತ ವೀಸಾ:</strong> ಬಹುಪಾಲು ರಾಯಭಾರ ಹಾಗೂ ದೂತವಾಸ ಕಚೇರಿಗಳು ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ:</strong> ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ದಂಡ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ</strong>: ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p></li></ul>.ಐಟಿಆರ್: ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ.<p>ನೋಟಿಸ್ ಬಳಿಕವೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ವಿಫಲವಾದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p><p>ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸಜೆ ಅವಧಿ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.</p><p>ಇದಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತೆರಿಗೆಯ ಶೇ 50 ವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.</p>.2027–28ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಐಟಿಆರ್ ನಮೂನೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>