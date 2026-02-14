ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ‘ಟೆಕ್‌ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ’: ಜಿಯೊ ಸೇರಿ 12 ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ’ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಜಿಯೊ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್, ಎರಿಕ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ 12 ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ’ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಟೆಕ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ‘ಭದ್ರತಾ ಸಮ್ಮೇಳನ–2026’ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ, ಐರೋಪ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ 15 ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿವೆ. ಎಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್, ಕ್ಯಾಸವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಕೊಹೆರೆ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಹನ್ವಾ, ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್, ನೋಕಿಯಾ, ಎನ್ಸ್ಕೇಲ್, ಎನ್ಟಿಟಿ, ರ್ಯಾಪಿಡಸ್, ಎಸ್ಎಎಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳು.</p>.<p>ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಕ್ಲೌಡ್, ಎ.ಐ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ‘ ಎಂದು ಜಿಯೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಕಿರಣ್ ಥಾಮಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>