<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಧೋತಿ ಸೆಟ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಕಲ್ಪಂ ಪ್ರೈಮ್, ಹಳದಿ ಕುರ್ತಾ, ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಏಕರೂಪದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. www.ramrajcotton.inಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಯುಗಾದಿಯು ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>