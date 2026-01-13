<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು 2004ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದಡಿ ಇರಿಸಿರುವ ಆರ್ಬಿಐ, ‘ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದು’ ಹೆಸರಿನ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಫೆಬ್ರುವರಿ 13ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಬಿಐ ರಚಿಸಿದ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳು, ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿವೆ, ಹಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರವು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ, ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಈಗ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>ವಿಫಲಗೊಂಡ ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದವು ಆಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದು ವಿವೇಕದ ಕ್ರಮವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವೊಂದು ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣಲು ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ₹300 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,457 ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>