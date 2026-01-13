ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌: ಸಲಹೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ

ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 15:54 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 15:54 IST
