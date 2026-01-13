ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿವಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಸ್ಯಾಮ್‌ ದಾಖಲೆ; ಪ್ರತಿಭಾ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ

ಹೈಜಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 16:12 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 16:12 IST
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸೆಲ್ವರಾಜ್‌ (4471) ಓಟದ ಭಂಗಿ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓಟ ಗಮನಿಸಿದ ಕೋಚ್‌ ಮುರುಗನ್ ‘ನಿನಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿತು.
ಸ್ಯಾಮ್ ವಸಂತ್ 100 ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಥ್ಲೀಟ್‌
