ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: 2026 ಸೇರಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 196 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ಅಜೇಯ 97) ಅವರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. </p><p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡ 2007ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ತಂಡ 2007, 2014, 2016, 2022, 2024 ಹಾಗೂ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೂಡ, 6 ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. 2007, 2009, 2010, 2012, 2021 ಹಾಗೂ 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಕರಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕೂಡ 6 ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. 2010, 2016, 2021, 2022, 2024 ಹಾಗೂ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>