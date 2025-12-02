ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಮಂಗಳವಾರದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ(ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 32 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 89.85ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೊರಹರಿವಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p><p>ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೂ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 89.70ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 89.85ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p><p>'ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿದಾಗ ಡಾಲರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆರ್ಬಿಐ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಏರಿದಾಗ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ’ಎಂದು ಫಿನ್ರೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸಹ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 223.84 ಅಂಶಗಖಷ್ಟು ಕುಸಿದು 85,418.06ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 59 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 26,116.75ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೋಮವಾರ ₹1,171.31 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>