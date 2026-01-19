ಬೆಂಗಳೂರು| ಸೌತ್‌ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹374.32 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದುವರೆಗೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹341.87 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಭವು ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲ (ಎನ್ಪಿಎ) ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ 1.63ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 4.30 ಇದ್ದಿದ್ದು ಶೇ 2.67ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿವ್ವಳ ಎನ್ಪಿಎ ಶೇ 0.80ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಶೇ 1.25ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ 0.45ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ₹9,798 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ₹34,956 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹38,353 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>