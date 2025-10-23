Tata: ಆಜೀವ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮರುನೇಮಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಆಜೀವ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮರುನೇಮಿಸಲು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಜೆಮ್ಶೆಡ್ಜೀ ಟಾಟಾ ನವ್ಸರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಿಇಒ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಇತರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಿವಂಗತ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>