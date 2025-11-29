ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿತ; ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ: ವರದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ದೇಶದ ರಫ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 28.5ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ (ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ವರದಿ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ರಫ್ತಾದ ಸರಕುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ₹78,894 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹56,378 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು, ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. </p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಪೈಕಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಪಾಲು ಶೇ 40.3ರಷ್ಟಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ₹30,556 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ₹22,694 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 25.8ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ರಫ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 23.8ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹5,619 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸರಕುಗಳು ರಫ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ₹4,288 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. </p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಲಯದ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ₹42,708 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹29,395 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹20,460 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ₹13,402 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಫ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ₹17,869 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ₹13,580 ಕೋಟಿ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹8,620 ಕೋಟಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹7,903 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹13,402 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>ದೇಶದ ಔಷಧ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ₹6,661 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹6,554 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ 15.5ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,₹2,197 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹2,600 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ 38ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ₹4,797 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2,975 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ತಿಂಗಳು; ಇಳಿಕೆ (₹ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</strong></p>.<ul><li><p><strong>ಜೂನ್</strong>; ₹17,869</p></li><li><p><strong>ಜುಲೈ</strong>; ₹13,580</p></li><li><p><strong>ಆಗಸ್ಟ್</strong>; ₹8,620</p></li><li><p><strong>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್</strong>; ₹7,903</p></li><li><p><strong>ಅಕ್ಟೋಬರ್</strong>; ₹13,402</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>