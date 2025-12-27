Zepto IPO: ಐಪಿಒಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೆಪ್ಟೊ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಜೆಪ್ಟೊ ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಸೆಬಿ) ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು 2026ರಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಜೆಪ್ಟೊ ಕೂಡ ಸೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಜೆಪ್ಟೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಎಟರ್ನಲ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕೂಡ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿವೆ.</p>.<p class="title">ಜೆಪ್ಟೊ ಕಂಪನಿಯು ಗೋಪ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸದೆಯೇ, ಸೆಬಿ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪಿಒ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p class="title">ಜೆಪ್ಟೊ ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ₹16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹3,757 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>