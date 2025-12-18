ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesspersonal finance
ADVERTISEMENT

‘ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ’ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಂಚಣಿ

ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಸರ್ಕಾರ್
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Financial advice

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT