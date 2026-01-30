ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಅನುರಣನ ಅಂಕಣ: ಗಾಂಧಿಗೆ ಆದುದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ?

ನಾರಾಯಣ ಎ.
ನಾರಾಯಣ ಎ.
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 23:57 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 23:57 IST
ಒಳಿತಿನ ರಾಕ್ಷಸೀಕರಣದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಪಿತೂರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೇಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಧೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ, ಮಹಾತ್ಮನಂತೆಯೇ ‘ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು’ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವೆ?
