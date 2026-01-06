ಕೃಷ್ಣ, ನಳ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ವರವಾಯಿತು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಆಚರಣೆ

<p>ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯ ದಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಆರಾಧಿಸಿ: ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<p>ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳೂ ಇವೆ. </p><p>ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಾಂಡವರು ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಸಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಶಾಪದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಮಯಂತಿಯನ್ನು ನಳ ಮಹಾರಾಜನು ಈ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶನಿದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದಮಯಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಇದೇ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು ಎಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಚತುರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಬರುವ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಬರುವ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>