ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ

<p>ನಾಳೆ (ಫೆಬ್ರುವರಿ 15) ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಪುಣ್ಯ ನೀಡುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂದು ಚಂದ್ರ ಸೌರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ದಿನ ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. </p>.ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಹೀಗಿರಲಿ ಭಕ್ತರ ಲಘು ಉಪವಾಸದ ಉಪಾಹಾರ.Maha Shivaratri | ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು....<p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?</strong> </p><ol><li><p>ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. </p></li><li><p>ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯಬೇಕು. </p></li><li><p>ಆ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರುವವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. </p></li><li><p>ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. </p></li><li><p>ರಾತ್ರಿ 9:35ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುವವರೆಗೂ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ.</p></li><li><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದು ಸ್ನಾನದ ವೇಳೆ ತಲೆಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ರೂಢಿ. </p></li></ol>.<p><strong>ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ</strong></p><ol><li><p>ಈ ದಿನದಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಡವಲ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು,</p></li><li><p>ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು</p></li><li><p>ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾನ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸಿಗರೇಟ್ ಇಂತಹವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.</p></li></ol>.<p><strong>ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ</strong></p><ol><li><p>ಶಿವಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಫೋಟೊಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 'ವ್ರತಂಕರಿಶೆ' ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. </p></li><li><p>ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಈ ವೇಳೆ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.</p></li><li><p>ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. 'ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ' ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ.</p></li><li><p>ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿರಿ. </p></li></ol><p><strong>ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ</strong></p><ol><li><p>'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' (108 ಬಾರಿ) ಜಪಿಸಿ.</p></li><li><p>ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ. </p></li></ol>