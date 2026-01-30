ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
bagalkot
ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಬಾದಾಮಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ

₹15.1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಎಸ್.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 4:15 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 4:15 IST
ಬಾದಾಮಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ
Bagalakote

