ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ</p><p>ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಂಕಾ ಮಸೀದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.</p><p> ಶಿವಾಜಿ ಸಮಿತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಯುವಕರು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಯುವಕರನ್ನು ಚದುರಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</p>.<div><blockquote>ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತರಚಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ</blockquote><span class="attribution">ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್</span></div>