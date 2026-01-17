ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ಗೆ ಸಿದ್ದಶ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಲಾವಿದೆ ಮಾಲತಿ ಸುಧೀರ್‌ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:23 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳದ ಶ್ರೀಮಠ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ
–ಮಾಲತಿ ಸುಧೀರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ
Bagalkot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT