ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕೀರ್ತಿ ಪಸರಿಸದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ: ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ

ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:53 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:53 IST
ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವೈಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಐಹೊಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿದೆ
ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಶಾಸಕ ಹುನಗುಂದ
Bagalakote

