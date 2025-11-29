ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ| ಚೌಡಕಿ ಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳು ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಊರಿನ ಗೌಡರಾದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗದ್ಗುಗೆಗೊಳಿಸುವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೌಡಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಿಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬನಹಟ್ಟಿ, ಹುನ್ನೂರ ಮತ್ತು ರನ್ನ ಬೆಳಗಲಿಯ ಬರಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗಾಯನ ತಂಡದವರಾದ ಸುನಂದಾ ಮಧುರಖಂಡಿ, ಯಮನವ್ವ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾಗವ್ವ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ಭಾರತಿ ಗುಡ್ಲರ, ಅರುಣ ಕ್ಯಾತಪ್ಪಗೋಳ, ರುಕ್ಷವ್ವ ನಡುವಿನಮನಿ, ಯಲ್ಲವ್ವ ನಡುವಿನಮನಿ, ಮುತ್ತವ್ವ ನಡುವಿನಮನಿ, ಬಾಗವ್ವ ಮಡ್ಡಿಮನಿ, ಮಹಾನಂದ ನಡುವಿನಮನಿ, ಶೈಲಾ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಕಲಾವಿದರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಚಿದಾನಂದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>