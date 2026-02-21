ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಭ: ಎಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:29 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರು.
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರು.
government schemes
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT