ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಪಲ್ಟಿ: ಮಗು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:04 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:04 IST
