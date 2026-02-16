ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:44 IST
ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಕ್ತರು ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು
