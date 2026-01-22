ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಜಮಖಂಡಿ | ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ: ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಟ್ಟಡ

ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಚಿವ ಜಮೀರ ಅಹ್ಮದಖಾನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆವೆ. ಕೂಡಲೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವದು.
ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಶಾಸಕ
