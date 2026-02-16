ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80ರಿಂದ ₹100, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹150 ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗೆಣಸು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹30 ಇತ್ತು.</p>.<p>ಸಾಬೂದಾನಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಖರ್ಜೂರು ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಶೇಂಗಾ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹150ರಿಂದ ₹160 ದರ ನಿಗದಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ:</strong> ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ–ಕುಡಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>