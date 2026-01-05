ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ ರೆಡ್ಡಿಗಳ ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣ: ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಸೇರಿ 26 ಜನರ ಬಂಧನ

ವಿಡಿ‌ಯೊ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ, 6 ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲು –ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 23:58 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 23:58 IST
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜ.1ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬಂದೂಕಿನ ವಸ್ತು (ವ್ಯಾಡ್‌)
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ 
BJPShootingBellaryJanardan Reddy

