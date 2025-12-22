ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 6 ಮೊಬೈಲ್‌ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ 6 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಡಿ.20ರ ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾರಕ್ನ ನೆಲದಡಿ 3 ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್, ಜನರಲ್ ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಗಿಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೂಸ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.17ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ 4 ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>