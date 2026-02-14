ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಗಾಂಜಾ ‘ದೌಲ’ಡಗಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಯೋಗ

21 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ದೌಲ, ಪಿಟ್‌ ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್‌ ಕಾಯ್ದೆ ಬಳಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ದಂಧೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ 
– ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್‌ ಹರ್ಷ, ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ 
ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದಂಧೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ನಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವಾಗಲಿದೆ  
– ಸುಮನ್‌ ಡಿ.ಪಿ., ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್‌ಪಿ
ದೌಲನ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
– ಬಿ.ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಭಾಗೀಯ ಹಿರಿಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
Ballari

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT