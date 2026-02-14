ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
T20 World Cup: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ; ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ನಿರಾಸೆ

ಅಜೇಯ 86 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ* ಯಾನ್ಸೆನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 17:51 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 17:51 IST
T20 World CupSouth africaNew Zealand

