ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪೊಲೀಸ್‌ ‘ಬದಲಾವಣೆಗೇ’ ಅಡ್ಡಿ

ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ತವ್ಯ ವರದಿಗೆ ‘ಪ್ರಭಾವಿ’ಗಳ ಅಡ್ಡಿ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:05 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:05 IST
Ballari

