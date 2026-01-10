ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ| ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಹುನ್ನಾರ: ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ 

ರಾಜಶೇಖರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:05 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:05 IST
