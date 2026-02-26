ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
83ಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್, ಆದ್ರೂ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವಿಗೆ 177ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:20 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:27 IST
South africaWest IndiesJason HolderT20 world cup 2026

